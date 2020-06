500 Jahre Widerstand und keine Ende in Sicht

Der evangelikale Missionar Ricardo Lopes Dias war im Februar in Brasilien als Leiter der indigenen Schutzbehörde FUNAI eingesetzt worden und wurde nun seines Amtes enthoben, weil er in einem Interessenskonflikt steht. Seine missionarische Tätigkeit bei der New Tribes Mission/Ethnos 360 respektiere nicht die Grundrechte - das Recht auf Leben, das Recht auf Isolation wenn es gewünscht ist, das Recht auf eigenen Glauben - urteilte der Richter in Brasília und widerspräche fundamental dem Zweck der Behörde. Ein Zwangskontakt kann für abgeschieden lebende Menschen durch Krankheiten – nicht nur Corona – lebensbedrohlich sein. Wir sprachen mit Linda Poppe von Survival International.