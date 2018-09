8. Freiburg Tapes am 21. und 22. September im Great Räng Teng Teng

Zum 8. Mal werden die angesagtesten Bands und Acts Freiburgs an zwei Konzertabenden gefeiert und gleichzeitig wird die Jubiläums-CD mit den 15 Gewinner_innen veröffentlicht.

Klimperstube e.V. veranstaltet und organisiert die Freiburg Tapes mit dem Ziel, die Freiburger Musik-Sub-Kultur zu fördern Am Ende hat eine qualifizierte Jury 15 Songs auf einen Sampler gepackt.

Von diesem 15 Bands wiederum hat ein online - und analoges Voting an ausgewählten Orten 6 Bands auserkoren, die am 21. und 22.9. ein Minikonzert geben dürfen. Repräsentativ bei uns im Studio die Handsome Apes, die am Freitag als letzte von drei Bands im Räng auftreten werden.