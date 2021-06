Eine Grundstimmung wie auf einem anderen Planeten

"Internet eats our souls. Internet burns our forests. Internet keeps us safe from growing up. Internet makes us happy." Sophie Innmann stieß bereits 2019 mit ihrem Projekt kepala kelapa coconut head zum wandelnden Medienverhalten der Menschen Gedanken darüber an, wie uns durch gewisse Algorithmen Entscheidungen abgenommen oder vorbestimmt werden. Jetzt bereitet sie ihre Ausstellung LANDSCAPES OF INTERNET in der Künstlerwerkstatt L6 vor. Die Ausstellung mußte sie oft verschieben. Wir sprachen mit ihr über Materialien, politische Kunst, den Energiebedarf des Internet und natürlich über ihre derzeitige Situation als Künstlerin....