André Kubiczek | Nostalgia

André Kubiczeks Nostalgia ist ein autobiographischer Roman über eine Familie in der DDR.

Die Eltern von André haben sich beim Studium in Moskau kennengelernt - er kommt aus der DDR, sie aus Laos. Das Paar überwindet zahlreiche bürokratische Hürden, um überhaupt heiraten zu dürfen, doch das Leben im Potsdam der 1970er und 1980er Jahre bleibt alles andere als einfach: Teo, Andrés Mutter, wird schon bald schwer krank. Ihr zweiter Sohn Aleng übersteht einen Sturz als Kleinkind, trägt jedoch eine Behinderung davon.

Über den Alltag dieser Familie berichtet André Kubiczeks Roman: Aus Perspektive von André, der sich dafür schämt, dass seine Familie in vielem anders ist - aber gleichzeitig auch dafür, dass er sich schämt. Und aus der Perspektive von Teo, die sich nach ihrer Heimat Laos sehnt, aber nach ihrer Einbürgerung nicht mehr ausreisen darf. Kubiczeks Nostalgia ist nicht zuletzt eine rückblickende Annäherung an seine Mutter und das, was sie erlebt hat.

Cora und Anna besprechen den Roman, der bei Rowohlt erschienen ist.