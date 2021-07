Minenfeld Laos noch jahrzehntlanges Räumen

Der Laotische Bürgerkrieg war eine kriegerische Auseinandersetzung innerhalb von Laos in den Jahren 1953–1975 zwischen der prokommunistischen Bewegung Pathet Lao und den Truppen der Regierung des Königreichs Laos.

Da die USA ihre Beteiligung an dem Krieg anders als beim Vietnamkrieg recht erfolgreich vor der eigenen Bevölkerung und der Welt geheim halten konnte wurde der Bürgerkrieg auch als der "Vergessene Krieg" bezeichnet.

Der Krieg endete, die Hinterlassenschaft muss bis heute geräumt werden: Steubomben, Blindgänger, tödliche Spielzeuge des Krieges.

Im Juni 1996 begann handicap international mit ihrer ersten Minenräumungsaktionen in Laos. Dr. Christiane Fischer im Gespräch mit RDL zu.

