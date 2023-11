In seinem großartigen Debutroman "Das Ende von Eddy", erzählte Edouard Louis von einem Aufwachsen in Armut in der Normandie, das man in dieser Härte um die Jahrtausendwende in Europa nicht vermutet hätte. Diese coming of age Geschichte greift er in "Anleitung ein anderer zu werden" wieder auf und führt sie fort. Während in seinem Debut Wucht und Wut dominieren, reflektiert er nun, mittlerweile 30 Jahre alt, selbstkritisch und genau seinen Werdegang und seine große Sehnsucht, ein Anderer zu werden. Birgit Huber hat das Buch tief beeindruckt.