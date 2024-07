Auftakte: Music from the Oscars

Am Donnerstag um 16 Uhr geht es diesmal bei den Auftakten um preisgekrönte Musik. Wir stellen euch über ein Dutzend Lieder und die zugehörigen Filme vor, die in den letzten neunzig Jahren mit dem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurden. Von Klassikern wie breakfast at Tiffany's bis hin zu neuen Filmen wie Dune und Joker bieten euch Nick und Valentina einen Überblick über die Gewinner im Lauf der Jahrzehnte.