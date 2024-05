Auftakte: Die Buchbesprechung von „Toxische Weiblichkeit“

Am Donnerstag den 16. Mai 2024 erwartet euch bei den Auftakten eine kritische Buchbesprechung. Valentina und Bascha haben „Toxische Weiblichkeit“ für euch gelesen. Das feministische Sachbuch von Sophia Fritz ist am 18. März im Hanser Berlin Verlag erschienen. Aktuell wird es nicht nur auf Social Media hochgelobt, sondern hat es auch auf die Spiegelbestsellerliste geschafft. Worum es in dem Buch geht und ob sich die Lektüre lohnt erfahrt ihr in unserer ausführlichen Buchbesprechung.

Für gute Laune trotz toxischem Thema sorgen empowernde und Weiblichkeit feiernde Songs von ausgewählten Künstlerinnen.

Hier habt Lust beim Radio aktiv zu werden und bald auch eine Auftaktesendung zu gestalten? Dann meldet euch beim Radio-Einführungsworkshop an: workshop@rdl.de

Infos zum nächsten Workshop findet ihr unter:

https://rdl.de/beitrag/einf-hrungsworkshop