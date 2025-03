Auftakte zum Thema Mutterschaft

Am Dienstag, den 20. März 2025, erwartet euch eine spannende Auftaktesendung zum Thema Mutterschaft, moderiert von Bascha und Valentina. Dafür haben sie das Buch: die bärtige Frau von Bettina Wilpert, gelesen. Seid dabei, wenn Sie die vielfältigen Facetten der Mutterschaft beleuchten. Tabuthemen werden dabei nicht auslassen und auch wichtige Informationen zu Abtreibung oder Fehlgeburt mit euch geteilt. Eine Auswahl an passender Themenmusik rundet die vielfältigen Themen ab. Die bärtige Frau ist am 30. Januar 2025 beim Verbrecher Verlag erschienen. Weitere Bücher, die in der Sendung angesprochen werden: Nie, nie, nie von Linn Strømsborg | E-Book | DuMont Buchverlag "Nichts, was uns passiert" von Bettina Wilpert - Taschenbuch - 2019