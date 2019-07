"nichts was uns passiert" ein Vorabinterview mit der Autorin

Im Interview ist Bettina Wilpert mit ihrem Debütroman „nichts, was uns passiert“ (Verbrecher Verlag 2018). Der Roman thematisiert, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie eine Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht.

Im Roman steht Aussage gegen Aussage: Anna sagt, sie wurde auf einer Geburtstagsfeier vergewaltigt, Jonas sagt, es war einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Bettina Wilpert zeichnet in ihrem Roman einen Freundeskreis zwischen Universität und linkem Zentrum, zwischen Fußball-WM und Volksküche, in dem die Glaubwürdigkeit und die Freundschaften der beiden Protagonist_innen auf dem Spiel stehen.

Bauschen und Biegen hat die Autorin heute Abend in den Mensagarten im Institutsviertel eingeladen.

Gemeinsam mit der Autorin, der Anwältin für Sexualstrafrecht Claudia Meng und Anna-Sophia Clemens vom Awareness-Team des samt & sonders e.V. wird in Gespräch und Lesung sexuelle Gewalt und Grenzüberschreitungen im Freundeskreis und in der Gesellschaft sowie der Umgang damit in Institutionen und in Alltagssituationen in den Blick genommen.