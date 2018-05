Auftaktveranstaltung für die Bürgerbeteiligung Freiburger Stadttunnel

Am Freitag den 04. Mai 2018 um 18 Uhr lud das Regierungspräsidium und die Stadt Freiburg interessierte Bürgerinnen und Bürger in den Schwarzwaldsaal des Regierungspräsidiums für den Auftakt des Tunneldialogs ein. Neben der Vorstellung des Projektstandes der Tunnel- und Oberflächenplanung, wurde das Konzept für die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgestellt und in Arbeitsgruppen die Themen Westportal (Tunnelausgang neben dem Faulerbad), Vollanschluss mit ein und Ausfahrten in beide Richtungen beim Ganter-Areal und die Oberflächenplanung (Dreisam Boulevard) diskutiert.

Außerdem wurde das neue Internetportal des Stadttunnel Freiburg vorgestellt auf dem sich interessierte für die Arbeitsgruppen anmelden können und den aktuellen Planungsstand einsehen können.