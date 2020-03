Ausbruch- die Antirepressionswelle- 22.03.2020

Eine Sendung mit folgenden Themen:

-Repression an den Rändern Europas heute mit einem genaueren Blick Richtung Griechische Inseln,

-einem Beitrag zu den neuen Polizeigesetzen

-ein Rückblick auf 2 Kundgebungen der letzten Woche in Freiburg

-der Beitrag unseres Redaktionskollegen Thomas zu Gewalt in Knast



und einem kleinen feinen, gemafreien Musikprogramm unter anderem mit Livemitschnitten vom Konny Konzert, vom 3.3. in der KTS

Kolona feat. Eia feat. Lena Störfaktor

und Pinchgut Pinchgut

Wenn ihr Stress mit Polizei oder Gericht habt... sind die rote Hilfe und der EA weiter für euch da...

für genauere Infos wie checkt die homepages oder schreibt (am besten verschlüsselt) an:

freiburg[at]rote-hilfe.de

rotehilfefreiburg.noblogs.org/



eafreiburg( a t )linksunten.ch

eafreiburg.noblogs.org

Noch eine gute Nachricht, die es leider nicht in die Sendung geschafft hat:

seit dem 16. März 2020 ist die Ersatzfreiheitsstrafe (d.h. das Leute in den Knast kommen, weil sie ihre Strafen nicht bezahlt haben.) in Baden-Württemberg ausgesetzt.