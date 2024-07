Ausbruch vom 28.07.2024

In der heutigen Ausbruch-Sendung erwartet Euch ein Beitrag zur Verschleppung von Maja, einer non-binärenPerson, die im Zusammenhang mit dem sogenannten "Budapest-Verfahren" mittlerweile in einer ungarischen Haftanstalt sitzt. Dann schauen wir nach Baden-Württemberg, in den Vollzug der einzigen weiblichen Sicherungsverwahrten des Landes. Dann geht es nach Hamburg, um die Mißhandlung eines Gefangenen. Nach dem Blick hinter Gefängnismauern wird es um einen Strafprozess gegen Robert H. gehen, einem bekennenden Afd- und Querdenken-Anhänger, der wegen eines Pfeffersprayangriffs vor dem Landgericht stand. Die Veranstaltungshinweise werden heute eingeleitet mit einem längeren Interview das auf den ersten in Freiburg stattfindenen Tattoo-Circus schaut.