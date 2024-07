Nicht nur Tattoos- auch Musik, Vorträge, Shows und Kulinarisches

Vom 03.10.-05.10.2024 findet in Freiburg der erste Tattoo-Circus statt. Eine Veranstaltungsform die es so seit fast 20 Jahren gibt: rund um das Thema Gefängnis, Gefängniskritik und Repression kommen Tattoo-Artists zusammen um Tattoos zu stechen, es gibt ein kulturelles Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen. Aber auch Shows und Musik. Die nicht-kommerzielle Veranstaltung wird Spenden die zusammenkommen, an von Repression betroffene Menschen oder Solistrukturen weiterreichen.

RDL sprach mit Conny und Jaques über das geplante Event, welche Bands auftreten werden und was sonst so geplant ist.