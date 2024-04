Barbara Morgenstern - In anderem Licht

Die Berliner Musikerin Barbara Morgenstern - hier im Interview mit Eva - hat am 26.01.2024 ihr neues Album "In anderem Licht" beim Label Staatsakt veröffentlicht. Eigentlich bekannt für ihre minimalistische Elektronik hören wir diesmal ein reines Kammerorchester, also eher pathetisch - "frickelig" wird es aber trotzdem.

"Das kammermusikalische Doppel-Album erzählt von der drohenden Klima-Katastrophe, der Notwendigkeit gesellschaftlicher Transformations-Prozesse und der Hoffnung auf Befreiung aus dem Zustand der allgemeinen Paralyse: "Alles kann anders sein", heißt es im Album-Opener "Die Wand" oder auch im titelgebenden Song: "Alles wird hoffentlich wie immer sein, nur in anderem Licht" und schließlich: "Nur die alte Welt nicht!".

Barbara Morgenstern gehört seit über 20 Jahren zu den eigenständigsten Musiker*innen dieser Republik. Von der Berliner Wohnzimmer-Szene der 90er Jahre bis zu den jüngsten, preisgekrönten Theater-Produktionen mit Rimini-Protokoll, folgt sie stets ihrer inneren Stimme im ungebrochenen Glauben an die Magie der Musik. John Cale, Mark Hollis, Hans Unstern, Robert Wyatt oder Björk kommen einem beim Hören als mögliche Seelenverwandte in den Sinn: Eine gewisse Kauzigkeit, gepaart mit einer großen Virtuosität und einem Faible für einen gewissen Minimalismus, der aber immer gerne auch groß und episch werden darf. Für den Moment." (Maurice Summen, Staatsakt)