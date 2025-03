Barrierefreifunk - Behindertenbeirats-Wahl in Freiburg

Die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Freiburg Sarah Baumgart war zu Gast im Studio. Wir haben mit ihr über die Behindertenbeirats-Wahl gesprochen, die am 30. März in Freiburg stattfindet. Es dürfen alle Freiburger*innen wählen, die 50% oder mehr Behinderungsgrad haben. Bei der Wahl muss man den Schwerbehindertenausweis vorzeigen. Alles zur Wahl und zum Behindertenbeirat erfahrt ihr in unserer Sendung. Und auch hier könnt ihr euch auch zur Wahl informieren: https://wirmischenunsein.de/index.php/wahl-2025/

Und hier lernt ihr die Kandidierenden kennen: https://wirmischenunsein.de/index.php/kandidierende/