Die Aktivist*innen der letzten Generation waren gestern, am Montag, dem 5.6.2023, nachmittags in Freiburg erst am Siegesdenkmal und dann später vor dem Karlsbau unterwegs. Dort setzten sie sich auf die Straße und klebten sich fest. Dave war live vor Ort und hat verschiedene Meinung von anwesenden Personen zu solchen Aktionen aufgezeichnet.