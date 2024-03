Beim Riso Club (Outside the Box) im Literaturhaus Freiburg

Letzte Woche fand an zwei Tagen ( MIttwoch 13. und Samstag 16.3.) der Riso Club statt, während dem Teilnehmende im Risodruckverfahren ein Zine (kleines selbstgemachtes Magazin) erstellt haben. Die Veranstaltungsreihe Outside the Box im Literaturhaus vom 13. bis 16. März war Anlass für dieses künstlerische Projekt. Ludmilla Bartsch und Silke Jaspers erklärten mir die Vorteile des Druck mit Sojafarben, die schichtweise aufgetragen werden und das Thema der Publikation.

