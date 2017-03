Between the Beats Festival Lörrach: Von Spar

Am 07. und 08. April startet wieder das Between the Beats Festival in Lörrach.

Im Musikmagazin als Vorgeschmack für euch: Von Spar, die am 08. April ab 20.00 on Stage im Burghof spielen werden.

Mit ihrem Disko-Song "Chain of command" ist ihnen ein Hit gelungen, aber auch der Rest ihres letzten Albums "Streetlife" ist nicht zu verachten. Ganz im Gegenteil: vielleicht sind es gerade die ruhigeren und krautrockigeren Stücke, die jene musikalische Tiefe zum Ausdruck bringen, von der Von Spar mehr als genug besitzen.

Eva traf sie am 11.04.15 voe ihrem Auftritt im Hasen und sprach mit Schlagzeuger Philipp Janzen sowie Bassist und Programmierer Christopher Marquez.