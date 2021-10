Die durch weltweiten Verkauf von Tötungsmitteln in Form von Kleinwaffen bekannte Rüstungsfirma Heckler und Koch bekannte Waffenschmied aus Baden-Württemberg wurde am Freitag von 200 Menschen aufgesucht die in Oberndorf ihre Meinung zur Rüstungsindurstrie und Heckler und Koch kundtaten. Nebenbei bescherte der Besuch auch 300 Polizeikräften Lohn und Brot.

Bernd Obrecht vom Linken Motorradclub Kuhle Wampe mit seinem Erlebnisbericht(, das war nicht lustig).