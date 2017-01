Brennelemente können auch in D bis in alle Ewigkeit weiterproduziert werden, sollten das aber nicht

Während der Atomausstieg längst beschlossene Sache ist, produzieren die Brennelementefabrik in Lingen und die Anreicherungsanlage in Gronau lustig und zeitlich unbeschränkt weiter. Sie beliefern marode AKWs in Belgien ebenso wie das älteste französische AKW Fessenheim am Rhein bei Freiburg. Eigentlich ist das nach den deutschen Sicherheitsstandards mehr als bedenklich, doch der Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sind leider die Hände gebunden, meint sie. Angelika Claußen, Vorsitzende der deutschen Sektion der IPPNW - Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung, ist da ganz anderer Ansicht. Sie verweist auf ein Rechtsgutachten und einen Präzedenzfall, die zeigen, dass die Ministerin die Ausfuhr sehr wohl verbieten könnte.

Für den 18./19. April sind überregionale Aktionstage gegen Uran- und Brennelemente Transporte geplant. Ob Ministerin Hendricks, nun da sie weiß, dass sie darf, auch mitmacht?

Näheres: www.urantransporte.de