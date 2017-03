Grüne fordern Stopp von Brennelemente-Export ins AKW Tihange

Die Grünen haben Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) aufgefordert, den Export von Brennelementen an das umstrittene belgische Atomkraftwerk zu stoppen. In einem Brief an Hendricks heißt es, dass bei einem Unfall weite Teile des Landes der austretenden Radioaktivität betroffen wären.

Nach mehreren kleinen Betriebsstörungen und der Feststellung von tausenden Rissen in den Reaktorblöcken hatte die Bundesregierung bereits letztes Jahr vergeblich die vorübergehende Abschaltung von Tihange gefordert. Dennoch erlaubte sie 50 Transporte von Brennelementen nach Belgien.

Nach dem Gesetz dürfte ein solcher Transport laut Gesetz nur dann genehmigt werden, wenn diese nicht in einer die Sicherheit Deutschlands gefährdenden Weise verwendet würden. Die Störungen und Risse stellten aber sehr wohl eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung dar, heißt es im Brief der Grünen an Hendricks. Diese hatte die Lieferung der Brennelemente verteidigt und mit dem Atomgesetz begründet.