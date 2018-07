500 000 Unterschriften gegen AKWs Tihange und Doel

Am heutigen Donnerstag wollen AtomkraftgegnerInnen aus Belgien, den Niederlanden und der Region Aachen über 500 000 Unterschriften bei der belgischen Aufsichtsbehörde FANC in Brüssel abgeben. Nach Medien-Informationen sollen sie sich für den Transport der Unterschriften einen Handkarren besorgt haben.

Gefordert wird, dass die AKWs Tihange bei Lüttich und Doel bei Antwerpen, so lange abgeschaltet bleiben, bis die Ungefährlichkeit der dort bekanntgewordenen Risse in den Reaktoren eindeutig bewiesen ist. Doel soll demnächst wieder hochgefahren werden. Insbesondere der Block Tihange 2 ist bekannt für zahlreiche Pannen in den letzten Jahren. Erst vor kurzem hatten deutsche Experten die Risse in den beiden Reaktoren für unbedenklich erklärt. AKW-GegnerInnen bezweifeln aber die Expertise.