Brothers in Breaks Radioshow No. XVIII

Wir Baden lieber

uns in der Sonne, denn was gibt es schöneres als nach einem knappen Heimsieg, die Tonträger mit vollgeschlagenem Käsefonduebauch zu schnappen, um die Freiburger Headz in den Samstagabend einzubaldövrieren.

Wer auf Breaks & Bass Steht ist wieder herzlich eingeladen den Samstag Abend tanztechnisch einzuläuten und sich warm zu hüpfen. Wir haben heute 2 delikate Mixes der Herren B(A)SSTARD & DRAGUNSKI am Start die keine Hüfte unberührt lassen. So tune in brothers n sisters...

www.soundgeorgen.wordpress.com