LOT 49 Label Special

Meat Katies Label Lot 49

Was haben Meat Katie, Vandal, Dylan Rhymes, The Rogue Element und Blende gemeinsam?

Zuerst gennanter bietet mit die Plattform und alle lieben schnörkelos, geradaus, marschierende, tekknoide Breaks und erinnern uns dadurch immer wieder an die guten alten Millenium Jahre, als noch nicht jeder Smartphone Besitzer sich einbildete ein aufstrebender Discjockey zu sein;-) Keep it real and tune in brothers´n´sister