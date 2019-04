burning beds

Die Themen: Aus einem neuen wissenschaftlichen Bericht geht hervor, daß der Meeresspiegel immer schneller steigt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nahm dies zum Anlaß für die Warnung: "Zum Zögern ist keine Zeit mehr." Doch die Mächtigen in aller Welt zögern keineswegs - sie stehen mit aller Kraft auf der Bremse. Wie ist dieses Verhalten wider alle Vernunft zu erklären? Eine Antwort auf diese Frage könnte den Dreh- und Angelpunkt aufzeigen, an dem Bewegungen wie etwa Fridays for Future ansetzen müßten, um zur Rettung dieses Planeten beizutragen...

Die Zerstörung und Aggression gegen die Natur und unsere Lebensgrundlagen zeigt sich in immer neuer Hinsicht. Gerade gibt es ein wenig Hoffnung, daß der Wolf in Deutschland seinen Platz im ökologischen Netzwerk wieder einnehmen könnte - da werden schon die Stimmen immer lauter, die ein Abknallen fordern.

Dabei steht es um die deutschen Wälder insgesamt sehr schlecht. In einem dritten Beitrag beleuchten wir diesmal, wie die deutsche Bundesregierung auch hier auf der Bremse steht, statt Versprechen einzulösen, die vor über 10 Jahren abgegeben wurden...