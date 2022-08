burning beds (Ausgabe August 2022)

Die Themen: Gas sparen und kürzer duschen! Es ist ja nicht unbedingt alles falsch, was das Gesindel einem empfiehlt... Der Begriff "Gesindel" kommt übrigens etymologisch von Gesinde, der Gesamtheit der Knechte und Mägde oder auch Zofen an einem herrschaftlichen oder adligen Hof. Im Falle der deutschen Bundesregierung muß wohl nicht eigens betont werden, daß diese nicht etwa "dem deutschen Volke" - wie an der Fassade des Reichstagsgebäude zu lesen ist - dient, sondern - na, wem wohl? Zum Beispiel dem Unternehmen Lufthansa. Fliegen ist schließlich ein Menschenrecht, oder?

Wie viel Euro pro Tag fließen wohl für den Import von Kerosin täglich nach Rußland?

10.000 Euro?

100.000 Euro?

eine Million Euro?

Zur Zeit scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, daß auch in Deutschland - nach Schweden (1998), Spanien (2009) und Belgien (2015) - das Versprechen eines Atom-Ausstieg

gebrochen wird. Mittlerweile wird in der Anti-AKW-Bewegung über eine bundesweite Groß-Demo in Berlin im Oktober diskutiert.

Gewissermaßen als Mobilisierungshilfe kann auch die am 9. Juli begonnene bundesweite Anti-Atom-Radtour dienen.

Am 3. September endet die Radtour mit einer Etappe von Whyl nach Freiburg und einer großen

Abschluß-Veranstaltung. Mehr hierzu in unserem dritten Beitrag...

Weiter dann zu einem Hinweis auf ein Klima-Camp von 'Ende Gelände', das vom 9. bis 15. August in Hamburg stattfindet.