burning beds (Ausgabe November 2024)

Die Themen: Die Ampel-Regierung ist am 6. November zerbrochen. Doch schon in den drei Jahren ihrer Existenz hat sie in Hinblick auf Umwelt und Klima einen Scherbenhaufen angerichtet. Dies allein auf die FDP schieben zu wollen oder etwa Verkehrsminister Volker Wissing für die desaströse Klimapolitik als verantwortlich hinzustellen, würde Bundeskanzler Olaf Scholz und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von ihrer Verantwortung für drei Jahre Nichtstun freizusprechen.

Kurz vor dem Ende der Ampel reichte der BUND beim Bundesverfassungsgericht Klage ein - Ziel: Der Bundestag als das laut Verfassung eigentlich zuständige Gesetzgebungsorgan

zum Handeln zu zwingen. Interessant sind immerhin die Argumente des BUND...

Andere sind frech genug, sich sogar selbst für ihr klimaschädliches Handeln zu feiern. Ein solches Event soll vom 9. bis 12. Dezember im Berliner Luxushotel Adlon stattfinden. Doch es regt sich Protest. Wir berichten...

Auch in Bayern wächst der Protest und der Widerstand gegen Umwelt- und Klimazerstörung. Am bayerischen Ammersee geht es um Erdgas.