Chaosradio Freiburg 0x37

Chaosradio Freiburg, auch mit aktuellen Unfällen aus der Digitalen Welt.

mitmachen und feedback, live hier oder anachronistisch im Archiv …

Chaosradio live ins RDL gehackt. Derzeit jeden 2. bis 5. Montag im Monat!

Diese Woche, erwähntes und vergessenes

(kleiner Ausfall in den ersten Minuten - wir haben schlicht vergessen on-air zu schalten)

aka filmclub im innenhof - eigenproduktionen untermalt mit musik - nächste vorführung 10.7. mit all creatures are welcome

Kunstverein Freiburg - The Kalpana (Künstler:innnen Kollektiv) - In desert times - 30.05.–12.07.2020 CCCFr hat Augumented Realtiy Sandkasten bei gesteuert

Schluss, vorbei, aus, fertig. Endlich! AKW Fessenheim ist Geschichte - nach 43 Betriebsjahren.

Überleitung Was war, was ist, was wird:

Telegram - whats the Problem

Signal Messanger kann Bilder verpixeln:

deltachat auch seit newest

Sibirien - erst Ölpest, dann Bergbauabfall im Fluss, und überhaupt, 36 Grad - es wird noch heißer: https://www.tagesschau.de/ausland/russland-sibirien-umweltskandal-101.html https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/17/climate-crisis-alarm-at-record-breaking-heatwave-in-siberia?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=127f23e0a3-briefing-dy-20200618&utm_medium=email



Natürlich nicht ohne Störfall 4 Tage vorm abschalten. Schön auch doe Überschrift "Schrottmeiler" https://www.badische-zeitung.de/fessenheim-schaltet-sich-kurz-vor-seinem-endgueltigen-ende-selbst-ab Passend dazu: Stokholm Mesststation für Nucleartests misst erhöte Strahlung unbekannter Quelle über der baltischen See (Ostsee) https://www.reuters.com/article/us-nuclear-particles-baltic/sensors-detect-rise-in-nuclear-particles-on-baltic-sea-global-body-says-idUSKBN23X2TN "Recently released data from the Chicago police department shows that misconduct spreads from officer to officer like an infectious disease. And the same behavior that leads cops to violate the rules often predicts whether they will participate in a shooting."lasst das - nicht gut https://delta.chat/en/2020-06-24-releases Russia's request for Delta Chat user data ... declined. May 01, 2020 - On April 27th we received a letter from Roskomnadzor, the russian supervisor of communications and information technology. They requested us to provide access to Delta Chat user data and register with their state-run provider registry. We declined for the simple reason that Delta Chat developers have no access to user data whatsoever. Read on...

Wirecard, 1.9mrd € kann man mal verlegen...

Facebook Werbeboykott kostet FB 50mrd (!) €:

Termine

Musik

