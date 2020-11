Chaosradio Freiburg 0x3A

Chaosradio Freiburg, auch mit aktuellen Unfällen aus der Digitalen Welt.

mitmachen und feedback, live hier oder anachronistisch im Archiv …

Chaosradio live ins RDL gehackt. Derzeit jeden 2. bis 5. Montag im Monat!

Diese Woche, erwähntes und vergessenes

https://logbuch-netzpolitik.de/lnp368-nicht-vergessen-freitag-anschlag https://juliareda.eu/2019/02/terrorismus-online-uploadfilter/ https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/staatstrojaner-ueberwachung-uebersteigt-das-fuer-eine-demokratie-ertraegliche-mass-a-239c5085-9300-4f53-998e-9799671bd01f



14min julia reda - gff https://www.youtube.com/watch?v=1N8fKTHBzng Bis 6. November könnt Ihr Eure Kritik an dem Vorschlag an das Justizministerium schreiben. Schickt dazu einfach eine E-Mail an konsultation-urheberrecht@bmjv.bund.de - nähere Infos zur Konsultation gibt es hier: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_Versendungsschreiben.pdf

Termine

v3 adresses are coming v1 is easy intrudeable - hash collisions v2 is discoverable 500 gbs relay capability better multihop bandwidht 5mbits over 6 hops

Club derzeit nur für Mitglieder geöffnet. Besuche/Projekte auf Anfrage

https://cccfr.de/calendar/

Musik

(auch die wir teils gerne gespielt hätten)