Chaosradio Freiburg 0x56

Wir diskutieren über einen EU-Vorschlag in Sachen Client-Side-Scanning von Bilder vor dem Versand in Messengern zum Bekämpfen von Missbrauchsdarstellungen. Wer sich ausführlicher informieren möchte findet auf der Seite von Patrick Breyer mehr und tiefergehende Infos: https://www.patrick-breyer.de/beitraege/nachrichtendurchleuchtung/

Angegriffene kritische Infrastruktur war in den letzten Wochen und Monaten oft ein Thema in den Medien. Wir besprechen was Kritis generell ist, was darunter fällt und nennen ein paar Beispiel dazu, z.B. Ausfall der Notrfunummer ( https://www.tagesschau.de/eilmeldung/notruf-ausfall-101.html ) oder auch Datenverlust in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel der Stadt Witten https://www.heise.de/news/Hacker-veroeffentlichen-Wittener-Daten-Buergermeister-warnt-6269952.html

Kurz streifen wir die EU-Pläne zur Vereinheitlichung von Ladesteckern (insbesondere Mobiltelefone), was helfen würde die Elektromüllberge ein bisschen zu reduzieren, finden es aber schade dass ein 2 Jahre alter Standard eventuel irgendwann mit 2 Jahren Übergangsfrist eingeführt wird. https://www.golem.de/news/standardisierung-usb-gruppe-kritisiert-eu-fuer-einheitliche-ladebuchsen-2111-161234.html

Am Ende weisen wir auf die kommende Jahresendveranstaltung des CCC hin ( https://events.ccc.de/2021/11/08/rc3-2021-nowhere/) , die im Neuland - also online stattfinden wird.

Der Datenverlust der Woche sind dieses mal Daten von Personen die gefälschte Impfpässe oder gefälschte PCR Tests gekauft haben und deren Daten nun von den Verkäufern angeboten werden: https://www.golem.de/news/gefaelschte-impfnachweise-kriminelle-verkaufen-daten-ihrer-kunden-2111-161094.html