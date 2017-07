Eine musikalische Reise, die es in sich hat...

Wir erinnern uns an: David Bowie, Smokie, Daliah Lavi, Space, Peter Gabriel, Gunter Gabriel, 10CC, Otto, Sex Pistols, Roy Black, Uriah Heep, Joe Tex, Billy Ocean and many more. Wir lassen den Guten Morgen besingen und auch die Gute Nacht. & 3x ESC und James Bond.

Live mit Jo Chen