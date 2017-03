Startschuss in das Jahr der Hippies - So fing 1967 an:

Musikalisch erinnern uns in dieser Sendung: Tom Jones, Small Faces, Easybeats, Nancy Sinatra (im Bild), Royal Guardsmen, Paul Jones, Monkees, Questionmark & the Mysterians und sogar die erste Notierung von Bata Illic. Dazu Musik aus dem Film Kanonenboot am Yangste-Kiang und wir versuchen es mal mit Siggi Hoppe...

Live mit Jo Chen