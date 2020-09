Das Hausprojekt Châlet in Kreuzlingen hört auf

Am vergangenen Wochenende, vom 18. bis 20. September, fanden in Kreuzlingen, direkt auf der anderen Seite der Grenze von Konstanz, die letzten Chaläction-Days statt. Das Châlet, ein Hausprojekt in Kreuzlingen, versuchte immer wieder zwischen Wohnprojekt, Politikveranstaltung und Konzerten die richtige Mischung zu finden. Nun hört das Châlet auf zu existieren, Ende des Monats läuft der Mietvertrag aus und das Haus wird leer stehen... zumindest bis der Abriss erfolgt, den das kleine Haus mit Holzvertäfelung weicht, zusammen mit den Nachbarhäusern, einen neuen Wohnblock. RDL war vor Ort und hat mit zwei der Bewohnenden eine Art Rückblick über das Projekt gewagt.