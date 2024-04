Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Auswanderung im 19. Jahrhundert

Während die Migrationsbewegungen jetzt in Richtung Europa gehen, sah das im 19. Jahrhundert ganz anders aus. Missernten, Armut und Revolutionswirren sorgten für eine Massenauswanderung aus Deutschland. Die meisten versuchten Amerika zu erreichen. Es gab auch unrühmliche Beispiele, wie Gemeinden sich ihrer Dorfarmen durch Zwangsauswanderung entledigten. In unseren Romanen machen sich Menschen freiwillig und unfreiwillig auf den Weg in ein vermeintlich besseres Leben:

Ich will nicht nach Amerika - Ulrich Maier

Der Afrik - Sven Recker

Die Auswanderer - Gerd Fuchs

Musikalisch begleiten die Sendung Auswandererlieder, vertont von Zufpgeigenhansel und Liederjahn