Dem weißen Blatt Raum verleihen

Noch bis zum 27. Juli im Museum für Neue Kunst:

Im Rahmen des Landespsychiatrietages wird in Kooperation mit der Liga der Wohlfahrtspflege, der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg und der Hochschule Nürtingen alle drei Jahre ein Kunstpreis an psychiatrie-erfahrene Kunstschaffende vergeben. 2021 wurden 542 Werke eingereicht. Eine Jury hat davon 50 für die Ausstellung ausgewählt und zehn Werke prämiert.

Die 50 Werke gehen seit August 2021 als Wanderausstellung "So gesehen" durch Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg. Freiburg ist die achte Station. 25 der 50 Werke sind im Treppenaufgang zu sehen. Der Eintritt ist frei.