Der Beginn der Corona-Pandemie versetzte die Stadtverwaltung in einen Krisenmodus der bis heute anhält. Der Oberbürgermeister befand sich mit mehreren Gemeinderäten bei der Partnerstadt Wiwilli in Nicaragua und musste diese Reise vorzeitig abbrechen. Seither werden die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung eingesetzt wo gerade Not am Mann / der Frau ist.

Wir sprechen mit der Gemeinderätin Monika Stein über die Arbeit des Gemeinderates in diesen Krisenzeiten.