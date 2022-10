Der Rosarote Kaffeeklatsch – Cold Brew

Es wird wieder geklatscht im Studio. Wir werden bei Kaffee und Kuchen über die großen und kleinen schwulen Geschichten aus Showbiz, Sport und Politik plaudern.

So zelebrieren wir u.A. plaudernd den 5. Geburtstag der Ehe für Alle in Deutschland, wagen schon einmal einen Blick auf den ESC 2023 in Liverpool und blicken zurück auf den Coming Out Day.

Garniert wird das Ganze wieder mit einer bunten Mischung passender Musik.

Im Studio: Alex und Hartmut