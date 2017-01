In Digitalenfesseln tanzen lernen

Der Verein Selbstbestimmt.Digital lädt am 13. Januar 2017, von 19 Uhr bis 22 Uhr, zum Zukunftsworkshop über das Internet der Dinge in der ESG Freiburg, Turnseestraße 16, ein. Beginn ist Pünktlich um 19 Uhr mit einer Inforund an Plakaten zur Einstimmung. Thema sind Chancen und Gefahren von Smartwatches und anderen Wearables für Datenschutz und Freiheit. Aus klang wird wieder gemütlich.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.RDL sprach mit Jonas Vollmer Kontakt und Informationen: www.selbstbestimmt-digital.de