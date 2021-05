heute elektronische musik zum zuhause bleiben und den regentropfen zuschauen #deep #genderfluid #intrapandemischepostclubmusik tracklist: baguettes for faguettes - crazy girl (ft. cali rose) dj fuckoff - bitch bae blade und robin tasi - hips go boom bored lord - waiting for dj bunnylip - better than yours bapari - can u keep up (destinys child edit) anetha - free britney carlycore - rata inmunda wltr x diane - peepcore finn and india - hurl last night a dj took a flight: https://groove.de/2021/03/30/clean-scene-bericht-ueber-die-co%c2%b2-emissionen-global-aktiver-djs/ arte tracks zu kultureller aneignung: https://www.youtube.com/watch?v=ANfCZB3XYKA business teshno: https://linktr.ee/businessteshno alte sendungen kann eins nachhören unter: https://soundcloud.com/autonome_zaertlichkeit/sets/discurs