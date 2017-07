Dresden: Anti-Pegida-Demonstrant zu Haftstrafe verurteilt

Weil er im November 2016 einen Polizisten bei einer Rangelei am Rande eines Protests gegen Pegida mit einem Regenschirm geschlagen haben soll, wurde ein junger Mann wegen „gefährlicher Körperverletzung“ und „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Richter sah den „besonderen Schutz der Beamten als höheres Gut“ an, das berichtet radiodresden. Die Verteidigerin kündigte an, beim Dresdner Landgericht „auf jeden Fall in Berufung“ zu gehen. Ihrer Meinung sei der Tathergang anders gewesen, daher handle es sich „allenfalls um fahrlässige Körperverletzung“.