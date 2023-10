Droht in Baden-Württemberg die ambulante Zwangsbehandlung?

In Zwiefalten, zwischen Sigamringen und Ulm gelegen, fand am Dienstag eine sogenannte Ethiktagung statt, mit dem Titel: Ambulante Behandlungsweisung: Die Weichen richtig stellen. Für Menschen, die nicht so sehr in der Thematik drin stecken, klingt das wohl erst einmal recht unproblematisch. Zudem heißt es in der Beschreibung der Veranstaltung, dann auch noch:

„Es geht darum, Leid zu vermindern und Situationen, die gegebenenfalls mit Zwang oder Gewalt einhergehen, zu vermeiden.“ Klingt doch ganz gut und trotzdem gab es Protest gegen die Tagung und zwar vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener. Warum, darüber sprechen haben wir mit Kristina Shrank Dernbach vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener gesprochen. Kristina Shrank Dernbach ist Psycholog*in hat selbst psychiatrische Gewalt erlebt und miterlebt.