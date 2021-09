Ein nachhaltiges Drei-Gänge-Menü, bitte!

Wir sprechen in dieser Sendung über etwas, mit dem wir täglich in Berührung kommen und das uns große Freude im Leben bringen kann: Essen.

Da unser Konsum Auswirkungen auf Umwelt & Klima haben kann, fragen wir uns unter Anderem: Was heißt „Bio“ eigentlich und sind Produkte mit dieser Bezeichnung besser für unsere Umwelt und das Klima? Was kann man beim Kauf von Fisch beachten? Wie kann man sich mit saisonalen Lebensmitteln durch den Winter schlemmen?

Außerdem haben wir uns in der Greenpeace Ortsgruppe Freiburg ein paar Stimmen zur anstehenden Bundestagswahl geholt. Auch mit dabei: gute Musik und viel Appetit!