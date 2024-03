Eine Büchse Buntes mit The Tapes, Nils Quak, 冥丁 et al.

Es wäre traurig, aber vielleicht ist es sogar wahr: Eine Büchse Buntes könnte doch recht einsam sein, wenn sie so ganz allein durch den Äther fliegt. Sind da draußen eventuell noch irgendwo andere Büchsen? Bunte sogar? So mag sich die Sendung fühlen und sich diese Fragen stellen, wenn sie erst einmal ausgestrahlt wurde. Ganz genau wissen wir das natürlich nicht, wir gehen ja immer wieder durch die Studiotür hinaus und leben 4 Wochen lang so als wäre nichts gewesen. Es bleibt Theorie – eine plausible, wenn Ihr uns fragt. Also kuschelt Euch schön zusammen vor Euren Radioapparat und denkt an die Büchse Buntes. Träumt mit A Touch of Despair von The Tapes. Beobachtet mit Nils Quak wie All That Is Solid Melts Into Air. Besucht mit 冥丁 古風 III.

Im Studio: Fabian & Jan.

Featuring:

David Dellacroce: Compulsory Count

CSZ: Watch Out For Crazies

Meitei: Kofū III

Conscious Events Berlin: Conscious Events Berlin

Materialeinschüchterung: Materialeinschüchterung

Nils Quak: All That Is Solid Melts Into Air

Bardo Pond: Volume 9

J46+2: Fuchs & Dachs

Reece Thomas: Faces In The Rise

NPVR: 33 34

Maria Bertel & Nina Garcia: KNÆKKET SMIL

The Tapes: A Touch of Despair

Die nächste Büchse Buntes macht sich am 3. April auf die Reise, wie immer um 17 Uhr im Musikmagazin. Lernt sie die nächste Folge funkdefekt am 15. März um 20 Uhr kennen? Besucht sie Schrill noch vom 9. Februar?