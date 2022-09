Energiewende retten! Atomkraftwerke abschalten!

Am Samstag den 3. September ging die Südvariante der Anti-Atom-Radtour von ausgestrahlt in Freiburg zu Ende. Mit Musik, Redebeiträgen, Essen und Trinken am Platz der alten Synagoge. Um 18 Uhr folgt(e) dann noch das Abschaltfest in der Fabrik in der Habsburger Straße. Wir haben über die aktuelle Debatte um eine Laufzeitverlängerung der noch nicht abgeschalteten Atomkraftwerke und die Tour am Platz der alten Synagoge mit Julian Bothe von ausgestrahlt gesprochen. 8:24

Nehmt die Drohung der Laufzeitverlängerung ernst!

Bei der Kungebung sprach auch Klaus Schramm, RDL Umweltredakteur von der Anti-Atomgruppe Freiburg und machte darauf aufmerksam, dass in Deutschland einmal 600 Atomkraftwerke geplant waren: 6:16