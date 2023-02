Erfolgreicher als der prognostierte bundesweite Trend bei den Zuschauerinnen

(kmm) Auch dem Freiburger Theater mache zwar ein bundesweit feststellbarer Trend zu schaffen, daß insbesondere ältere Stammabokunden noch nicht komplett zurückgewonnen werden konnten. Aber insgesamt sei der Zuspruch durch einen anderen Trend an der Abendkassse sehr erfreulich und laufe jedenfalls besser als der Bundestrend. So Intendant Peter Carp in seinem Bericht an den anfangs mit StadtRätinnen eher spärlich besuchten Theaterausschuss. Gerade auch der Theatertag - 1/2Preis führt zum ausverkauften Haus - wie auch gerade das attraktive Musiktheater Programm. Die Öffnung auch auf andere Spielorte sei eher sehr positiv aufgenommen werden.

Der Vergleich zur vor-Corona Saisons zeige höhere Zuschauendenzahlen als in der Saison 2017/18 reiche aber nicht an das Bestergebnis 2018/19 seiner Indendanz heran. Hier der Bericht im O-ton. Am Schluß noch ein Blick auf anstehende Premieren.11:18

Aber auch eine Kritik wie ein selbstkritischer Blick auf das "namedropping" in der Programmbewerbung durfte nicht fehlen.2:12