"Es hätte ein Putsch werden können"

Am 6. Januar ist es ein Jahr her, dass ein gewalttätiger Mob tausender rechtsextremer und weißer Anhänger* Trumps (mehrheitlich, aber nicht ausschließlich Männer) das US-Kapitol stürmte, den Kongress daran hinderte, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu bestätigen, und fünf Tote und Hunderte von Verletzten forderte. DemocracyNow! sah sich an, wo diese Bewegungen ein Jahr später stehen, mit der Dokumentation "American Insurrection" von Frontline in Zusammenarbeit mit ProPublica. Regisseur Rick Rowley erklärt, wie die rechtsextremen sozialen Bewegungen seit dem Aufstand gewachsen sind, und sagt: "Der Ort der Organisation hat sich wirklich von einer nationalen Plattform zu einer lokalen verlagert, was es schwieriger macht, sie zu verfolgen und das Potenzial für lokale oder regionale Gewalt erhöht." Rowley und Frontline-Korrespondent A.C. Thompson befragten den Vorsitzenden des Auswahlkomitees für den 6. Januar, Bennie Thompson, darüber, was dies zu einem Moment der "rechtsextremen Mobilisierung" macht, und diskutierten die Bedeutung der weit verbreiteten widersprüchlichen Überzeugungen vieler Rechtsextremer, dass die Antifa und Black Lives Matter sich als Trump-Anhänger verkleidet und den Aufstand vom 6. Januar durchgeführt hätten, und dass diejenigen, die versucht haben, die Wahl zu kippen, Patrioten seien.