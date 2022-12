"Für das Recht zu bleiben und zu gehen"

Mit seinem Theaterstück "Die Falle" ist Riadh Ben Ammar insgesamt drei Mal in Freiburg zu Gast. Ein Gastspiel hatte er bereits in der KTS, heute, am 1. Dezember 2022, steht eine Aufführung im SUSI Café an, morgen wird das Stück in der Aula der Hebelschule aufgeführt. Dort könnt ihr vor Beginn des Stücks ab 16 Uhr einer westafrikanischen Teezeremonie beiwohnen. Nach dem Theater wird es noch eine Diskussion mit Riadh Ben Ammar und weiteren Personen geben, moderiert von Our Voice.

Riadh Ben Ammar spielt nicht nur Theater, er ist auch bei Afrique Europe Interact aktiv. Das ist ein transnationales Netzwerk von Aktivist*innen aus unter anderem Mali, Togo, Tunesien, Deutschland und den Niederlanden, die sich für die Rechte von Geflüchteten und Migrant*innen einsetzen. Für die strukturellen Probleme, die zu Flucht und Migration führen, möchten sie selbstbestimmt an praktischen Lösungen arbeiten.

Wir haben mit Riadh Ben Ammar über das Stück gesprochen, über das Konzept von Bewegungsfreiheit und über die Arbeit von Afrique Europe Interact.