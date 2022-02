Acht Mitarbeiter die einen Betriebsrat gründen wollten, erhielten am 26. November 2014 bei STOPA Anlagenbau GmbH in Achern ihre Kündigung!

Die IG Metall hat für diese Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Stoppt das Gericht jetzt STOPA?

Am Dienstag, den 09. Dezember 2014 um 17:00 Uhr, wird dieser Fall vor dem Arbeitsgericht in Offenburg verhandelt. Am Mittwoch wissen wir mehr!

RDL sprach mit Ahmet Karademir IGMetall Offenburg