Ulrich Köhlers neuer Film "In My Room" handelt von einem jungen Mann, der über Nacht zum letzten Menschen auf der Erde wird und sich somit einer beängstigenden Freiheit stellen muss. Auf den Filmfestspielen in Cannes 2018 hatte der Film Premiere und wurde von Presse und Kritik begeistert aufgenommen.

Johannes Litschel hat Ulrich Köhler für 35 Millimeter in Cannes getroffen und stellt uns nun zum Kinostart am 8. November den beeindruckenden Film vor.